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Города мира. Сеул

Лидер Южной Кореи может присоединиться ко встрече Трампа и Ким Чен Ына

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
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В Сингапуре 12 июня планируется встреча лидеров США и Северной Кореи. США ранее отменили ее, но теперь вновь ведут подготовительные переговоры с КНДР.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует присоединиться ко встрече лидеров КНДР и США в Сингапуре, если американской и северокорейской стороне удастся договориться о проведении этой встречи, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Ренхап.

"Эти дискуссии (о саммите КНДР — США) только начаты, поэтому мы ждем их исхода. В зависимости от результата наш президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Ким Чен Ыну в Сингапуре", — приводит Ренхап слова своего источника.

Вскоре после того как Трамп первоначально отменил встречу, Ким Чен Ын неожиданно встретился с президентом Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между Югом и Севером. Трамп заявил, что бывший посол США в Сеуле Ким Сон побывал в КНДР для подготовки американо-северокорейского саммита.

Северная Корея добивается заключения мирного договора с США в обмен на отказ от дальнейшей ядерной программы, однако в этом случае у Вашингтона будет меньше оснований для военного присутствия и активности в регионе, а также для продажи новейших систем вооружений Южной Корее и Японии для защиты от ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.




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