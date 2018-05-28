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СМИ сообщили о возможном повышении НДС в России

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Новости
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Ранее повышение НДС обсуждалось чиновниками как часть налогового маневра, который должен был способствовать выходу экономики из тени, сейчас его рассматривают как один из вариантов выполнения нового майского указа Путина.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Правительство обсуждает повышение НДС с 18 до 20%, что может принести бюджету около двух триллионов рублей за шесть лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Всего для выполнения нового майского указа Владимира Путина не хватает восьми триллионов рублей. Также могут отменить и льготную ставку НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.

Остальные четыре триллиона принесут уже объявленные меры. Для финансирования инфраструктуры государство займет три триллиона рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще триллион принесет реформа налогообложения нефтяной отрасли – обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. Впрочем, часть решений еще могут пересмотреть, отметили собеседники газеты.




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