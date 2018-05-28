Эксперты прогнозируют снижение курса биткоина

Снижение курса биткоина за минувшую неделю составило 12%, это во многом связано с решениями и заявлениями регуляторов ряда стран.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться и опустится ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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По итогам торгов воскресенья, 27 мая, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 2,64% — до 7,334 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 4,04% — до 7,302 тысячи долларов, на GDAX на 2,97% — до 7,304 тысячи.

Ослабление биткоина, по словам экспертов, вызвали сразу несколько факторов. Так, министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о манипуляции курсами биткоина и других валют. Власти Индии могут ввести налог в 18% на операции с криптовалютами. Это сопоставимо со ставкой НДС в России.

Помимо этого финансовые регуляторы США и Канады начали борьбу с мошенническими ICO и подозрительными криптовалютами в рамках государственной кампании Operation Cryptosweep.