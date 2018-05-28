Польша намерена заплатить два миллиарда долларов за постоянную военную базу США

Предложение министерства обороны Польши уже передано в Белый дом и Конгресс, сообщает издание Onet.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Польша готова заплатить до двух миллиардов долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Onet.

Изданию стало это известно из документов министерства обороны Польши, опубликованных в сети.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", — говорится в документах.

Уточняется, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой. В свою очередь, Москва выражала озабоченность милитаризацией Польши.