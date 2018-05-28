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Московский Кремль

Кремль прокомментировал планы Польши разместить военную базу США

© Sputnik . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Новости
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Польша готова заплатить два миллиарда долларов за создание в стране постоянной военной базы США.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Размещение военной базы США в Польше — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия Москвы, чтобы "сбалансировать нарушающийся паритет", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии
© Sputnik . Станислав Савельев
Польша намерена заплатить два миллиарда долларов за постоянную военную базу США

"Смотря что это будет за база. В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подобные решения — суверенное дело любой страны.

"Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте очевидны", — добавил Песков.

Польские власти объяснили подобное решение "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для Белого дома".




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