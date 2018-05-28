Суд арестовал главу МЧС Кемерово по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Аналогичную меру пресечения избрали для начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Центральный районный суд Кемерово постановил арестовать на два месяца начальника МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

Ранее суд арестовал начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева. Защита просила ограничиться домашним арестом.

Обоих фигурантов арестовали в пятницу. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не проводили в 2017-2018 годах необходимую проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Кроме того, начальника МЧС обвиняют в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.