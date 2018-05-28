Джонни Депп рассказал, чем его привлекают русские девушки

Актер прилетел в Москву в воскресенье в рамках мирового турне группы Hollywood Vampires.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Голливудская звезда, киноактер и музыкант Джонни Депп рассказал о своей симпатии к русским девушкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Пятый канал".

Артист отметил, что женщины в России обладают особыми чертами лица, и признался, что его привлекает славянская внешность.

"Кроме того, у русских девушек в глазах видна тысячелетняя культура", — сказал Депп, добавив, что этот взгляд вызывает "притяжение".

Джонни Депп прилетел в Москву в воскресенье в рамках мирового турне группы Hollywood Vampires.