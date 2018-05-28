"Праздник" к нам приходит: Coca-Cola выпустила алкогольный напиток

Новый газированный напиток от Coca-Cola с лимонным вкусом выпускается в различных вариантах крепости – 3, 5 и 7 процентов алкоголя.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Компания Coca-Cola впервые запустила в продажу алкогольный напиток, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Japan Times.

Продукт под названием Lemon-Do будет продаваться на японском острове Кюсю. Газированный напиток с лимонным вкусом выпускается в различных вариантах крепости – 3, 5 и 7 процентов алкоголя. Банка объемом 350 миллилитров стоит около 150 иен (84,5 рубля. – Прим. ред.).

Компания не планирует продавать Lemon-Do за пределами Японии. Представители Coca-Cola также отказались раскрывать рецептуру продукта.