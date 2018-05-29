Датские дизайнеры создали пластырь от смартфономании

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Исследователи из Дании создали пластырь, который защищает от смартфонной зависимости, сообщает "24МИР".
В упаковке десять полосок, которые можно прикрепить на экран гаджета. При этом полностью он не будет закрыт, а лишь частично.
Задача изделия – мотивировать пользователя отказаться от лишних действий с гаджетом.
Кроме того, пластырь способен говорить с пользователем. Например, предлагает ему удалить Facebook или не быть как 9% людей, которые трогают телефон во время интима. Такие стикеры разработчики предлагают наклеивать и на руку.
Одна упаковка обойдется примерно в 930 рублей.