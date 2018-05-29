Датские дизайнеры создали пластырь от смартфономании

В среднем, по подсчетам ученых, владельцы смартфонов касаются экрана 2617 раз в день без какой-либо определенной цели. Специалисты уверены, что это привычка – зависимость, которую необходимо побороть.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Исследователи из Дании создали пластырь, который защищает от смартфонной зависимости, сообщает "24МИР".

© Sputnik . Кирилл Каллиников Гаджеты и отсутствие самостоятельности: что мешает школьному процессу

В упаковке десять полосок, которые можно прикрепить на экран гаджета. При этом полностью он не будет закрыт, а лишь частично.

Задача изделия – мотивировать пользователя отказаться от лишних действий с гаджетом.

Кроме того, пластырь способен говорить с пользователем. Например, предлагает ему удалить Facebook или не быть как 9% людей, которые трогают телефон во время интима. Такие стикеры разработчики предлагают наклеивать и на руку.

Одна упаковка обойдется примерно в 930 рублей.