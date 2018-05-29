Израиль разрешил разместить сирийские войска у своей границы

Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй канал израильского телевидения.

Договоренность была достигнута при посредничестве России, уточняет СМИ.

"Они (договоренности — Прим. ред.) предусматривают, что армия Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и "Хезболлах", — говорится в сообщении.

Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны.