Неизвестный открыл огонь по полицейским в Льеже

В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. В бельгийском городе Льеж неизвестный отрыл огонь по полицейским, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию RTBF со ссылкой на источник в полиции.

В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены, сообщает Le Soir со ссылкой на источник в местной полиции.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

Злоумышленник открыл стрельбу, когда его остановили для проверки документов. После этого он попытался пытался захватить заложника в здании расположенного рядом лицея, но был "нейтрализован". Ученики не пострадали.

"Стрельба на бульваре Аврой. Стрелок задержан. Ситуация стабилизирована. Дети в безопасности", — сообщил мэр города Вилли Демейер в своем аккаунте в Twitter.

Преступник, застреливший двух полицейских в бельгийском Льеже, недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами. Официального подтверждения пока не поступило.

Полиция рассматривает версию теракта в качестве основной.