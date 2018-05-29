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Место стрельбы в городе Льеж. Бельгия

Неизвестный открыл огонь по полицейским в Льеже

© AFP 2018 / John Thys
Новости
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В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. В бельгийском городе Льеж неизвестный отрыл огонь по полицейским, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию RTBF со ссылкой на источник в полиции.

В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены, сообщает Le Soir со ссылкой на источник в местной полиции.

Злоумышленник открыл стрельбу, когда его остановили для проверки документов. После этого он попытался пытался захватить заложника в здании расположенного рядом лицея, но был "нейтрализован". Ученики не пострадали.

"Стрельба на бульваре Аврой. Стрелок задержан. Ситуация стабилизирована. Дети в безопасности", — сообщил мэр города Вилли Демейер в своем аккаунте в Twitter.

Преступник, застреливший двух полицейских в бельгийском Льеже, недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами. Официального подтверждения пока не поступило.

Полиция рассматривает версию теракта в качестве основной.




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