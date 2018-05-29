Кремль объяснил, почему Снеговик получил гражданство России

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, на каком основании бойцу Джеффри Монсону предоставили российское гражданство, сообщает РИА Новости.

"Он выполнил все процедуры, обратился в соответствующем порядке за гражданством. Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира", — заявил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что спортсмену еще предстоит принять присягу. "Вот тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон, и он должен быть выполнен", — сказал Песков.

У Монсона также есть звание почетного гражданина Абхазии и паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.