Херсонский суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

​Сторона защиты Вышинского ранее подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области перенес на 1 июня рассмотрение апелляции на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

​Сторона защиты Вышинского ранее подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах.

"Прошу перенести заседание в связи с отсутствием моего адвоката", — заявил Вышинский на суде.

Судья сообщил, что ближайшая свободная дата — 1 июня. "Заседание состоится в 10:00", — сказал он.

Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции решения об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского. #Вышинский #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/uDKwD8kxTW — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 29 мая 2018 г.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.