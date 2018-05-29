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Кирилл Вышинский на суде

Херсонский суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

© AFP 2018 / Genya Savilov
Новости
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (26)
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​Сторона защиты Вышинского ранее подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области перенес на 1 июня рассмотрение апелляции на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

​Сторона защиты Вышинского ранее подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах.

"Прошу перенести заседание в связи с отсутствием моего адвоката", — заявил Вышинский на суде.

Судья сообщил, что ближайшая свободная дата — 1 июня. "Заседание состоится в 10:00", — сказал он.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (26)



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