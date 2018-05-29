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Пресс-конференция по итогам участия российской делегации в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Леонид Слуцкий приветствовал признание Сирией Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik . Александр Натрускин
Новости
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Сирийская Арабская Республика объявила о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Республикой Абхазия и Южной Осетией 29 мая.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий приветствовал признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии и назвал делом времени аналогичные шаги со стороны большинства мировых стран, сообщает РИА Новости.

"Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии можно только приветствовать. Обе кавказские республики уже практически десять лет живут как суверенные государства и вряд ли когда-либо вернутся в состав Грузии. Их независимость от Тбилиси — свершившийся факт. Сирийскому руководству хватило политической дальновидности и мудрости его признать", — заявил Слуцкий журналистам.

Глава думского комитета также прокомментировал разрыв дипотношений с Сирией со стороны Грузии из-за признания суверенитета республик.

"Признание Сухума и Цхинвала большинством мировых столиц — это лишь дело времени. И если с каждой из них Тбилиси будет рвать из-за этого отношения, то так в конечном счете Грузия может оказаться в изоляции", — заключил Слуцкий.

Ираклий Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.




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