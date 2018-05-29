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Телефон Мото Z2

Рейтинг хрупкости: эксперты протестировали гаджеты на прочность

© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Новости
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Что только с ними не делали: телефоны кидали с высоты около двух метров на деревянную, на бетонную поверхность, топили в воде и даже топтали.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Эксперты протестировали гаджеты от ведущих производителей на прочность. Как сообщает РИА Новости, по итогам испытаний каждому устройству выставили оценку по десятибалльной шкале.

Телефон Motorola Moto Z2 Force оказался смартфоном с самым крепким корпусом по версии портала Tom's Guide.

Модель от Motorola получила 8,5 балла. Отмечается, что после всех манипуляций ни на корпусе смартфона, ни на его экране не осталось трещин.

Второе и третье места в рейтинге заняли LG X Venture (6,6) и флагман Apple iPhone X (6,2). В пятерку лидеров вошли модели LG V30 и Samsung Galaxy S9, набравшие по шесть баллов.

Самым хрупким оказался iPhone SE. Эксперты присудили телефону 3,9 балла по шкале "выживаемости".




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