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Флаг США на фоне эмблемы Китая

Китай обвинил США в несоблюдении торговых договоренностей

© AP Photo. Andy Wong, File
Новости
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Во вторник стало известно, что в середине июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Торговые меры, которые во вторник анонсировал Белый дом, в корне противоречит недавним договоренностям между Пекином и Вашингтоном, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

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В ведомстве подчеркнули, что Пекин полон решимости отстаивать коренные интересы государства и китайского народа, а подобное решение американских властей было ожидаемым.

"Мы призываем американскую сторону действовать в духе достигнутого совместного заявления", — добавили в минкоммерции.

Во вторник стало известно, что в середине июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.

Кроме того, Вашингтон 30 июня огласит список мер по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса. Тарифы вступят в силу вскоре после их обнародования.




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