Журналиста Аркадия Бабченко застрелили на Украине

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта. В Киеве журналист вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. В Киеве застрелили ведущего одного из телеканалов, гражданина России, журналиста Аркадия Бабченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД Украины.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что убийство произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе украинской столицы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR Айдер Муджабаев подтвердил, что в журналиста стреляли.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта.

Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.