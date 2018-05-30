СМИ: полиция Киева побывала в доме Бабченкова перед его убийством

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме журналиста Аркадия Бабченко перед его убийством, сообщил телеканал "Громадское" со ссылкой на источник в МВД.

© Sputnik . Константин Чалабов Следственный комитет России возбудил дело об убийстве в Киеве Бабченко

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала, правоохранители посетили дом, расположенный на Никольско-Слободской улице, в пять утра. Что послужило поводом для их визита — не уточняется.

Во вторник вечером в Киеве журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

МВД страны опубликовало фоторобот подозреваемого. Это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост — 175-180 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

— МВС України (@MVS_UA) 29 мая 2018 г.

По словам представителя полиции, у преступника могли быть сообщники. Соседка заявила, что его убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

Друг Бабченко Юрий Мацарский выразил мнение, что журналиста убил профессионал. "Судя по почерку, по тому, что он появился сегодня дома буквально на несколько часов максимум, его, что называется, пасли, по крайней мере подготовленный диверсант. Это не был какой-то фанатик, который решил отомстить Аркадию… Это был настоящий убийца", — заявил Мацарский.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве россиянина. МИД потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию дела. В ведомстве отметили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет.