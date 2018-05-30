Apple начал блокировать обновления Telegram

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Apple с середины апреля блокирует обновления новых версий приложения Telegram, сообщает РИА Новости на сайте мессенджера.

Так компания ответила в разделе "Часто задаваемые вопросы" на вопрос о том, как внедряется в работу мессенджера регламент Евросоюза о защите персональных данных (General Data Privacy Regulation, GDPR), вступивший в силу 25 мая. При этом само приложение все еще доступно в App Store.

В целом Telegram отмечает, что всегда защищал конфиденциальность данных пользователей, поэтому особенных изменений в его работе пользователи не увидят. "Мы по-прежнему работаем с нашими юристами над обновлениями к политике конфиденциальности Telegram (но сильных изменений там не ожидается). Пользователи на системе Android получили доступ к обновлениям, в соответствии с GDPR, уже в версии Android 4.8.9.", — объясняет компания.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Роскомнадзор потребовал удалить приложение Telegram из App Store в России

GDPR обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для обработки персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение от их родителей или опекунов. При нарушении требований регламента компании грозит штраф до 20 миллионов евро или до четырех процентов от годового оборота.

На днях Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение Telegram из App Store в России и прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений. Apple в кратчайшие сроки должна проинформировать о действиях для разрешения ситуации, в противном случае Роскомнадзор допустил "возможные действия со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".

Роскомнадзор c 16 апреля блокирует Telegram по решению суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировки мессенджер стал использовать хостинг Amazon и Google, а Роскомнадзор соответственно заблокировал IP-адреса этих компаний. В результате у многих сторонних ресурсов возникли проблемы с работой в России.