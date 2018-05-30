Каникулы в Ялте: Валерия Адлейба готовится к финалу "Новой волны"

Финал международного конкурса "Детская Новая волна – 2018" будет проходить в Крыму в Международном детском центре "Артек" с 31 мая по 1 июня.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Победительница первого сезона вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба стала специальным гостем финала "Детской Новой волны – 2018".

Сегодня юная вокалистка из Абхазии находится в Международном детском центре "Артек" и готовится к финалу вокального конкурса. После репетиций Адлейба рассказала, как проводит каникулы в теплой Ялте. По ее словам, на "Новой волне" ее окружают друзья, с которыми она познакомилась в прошлом году. Валерия была участницей "Детская Новая волна – 2017" и заняла в вокальном конкурсе четвертое место. Вместе с ней тогда за первое место боролись 13 финалистов из 11 стран мира.

"Сцена – это то место, где я чувствую себя счастливой. Быть частью такого масштабного фестиваля это нереально круто. В этом году я приглашена на фестиваль как гость. С большим удовольствием приняла это приглашение. Мне посчастливится выступать на одной сцене с мэтром Российской эстрады Львом Валериановичем Лещенко. Здесь знакомая мне прекрасная музыкальная атмосфера и знакомый дух дружеского соперничества", – поделилась эмоциями Валерия Адлейба.

Публикация от Валерия Адлейба (@lera.adleyba) 29 Май 2018 в 7:56 PDT

Юная вокалистка в дуэте со Львом Лещенко исполнит песню "Счастье" и совместные композиции с участниками "Детской Новой волны".

Финал "Детской Новой волны — 2018" будет проходить с 31 мая по 1 июня в Международном детском центре "Артек".

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В составе жюри: основатель Детской Новой волны Игорь Крутой, режиссер конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина, педагог Академии Игоря Крутого Константин Работов и композитор Тарас Демчук. Жюри объявило 13 финалистов из 74 претендентов.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" проходит при поддержке Министерства просвещения России.