Ученые: использование компьютеров в вечернее время вызывает нарушения сна

Ученые провели эксперимент, в ходе которого испытуемым предлагалось провести по пять вечеров перед компьютером и столько же за чтением книг, газет и других печатных материалов. В исследовании участвовали как мужчины, так и женщины в возрасте от 22 до 28 лет.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Неограниченное использование компьютеров и планшетов в вечернее время вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма, выяснила научная группа под руководством сотрудников Гарвардского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiological Reports. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полученным результатам, использование светоизлучающих гаджетов, таких как компьютер, телефон или планшет, негативно сказывается на скорости засыпания. Так, участники эксперимента отметили, что после взаимодействия с электроникой они засыпали на полчаса позже, чем обычно. Кроме того, испытуемые жаловались на сонливость и потерю концентрации по утрам и слишком бодрое состояние вечером.

Ученые также выяснили, что использование гаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за периоды сна и бодрствоания.

"Полученные данные предоставляют больше доказательств того, что светоизлучающие электронные устройства оказывают биологическое воздействие на организм", — заявила одна из авторов работы Жанна Даффи.

Ранее стало известно, что нарушения сна несут в себе опасность для здоровья. Ученые из Университета Боулдера, штат Колорадо, выяснили, что всего пара ночей бодрствования значительно изменяет физиологические показатели организма и может сбить внутренние часы более ста различных белков. Шотландские специалисты пришли к выводу, что привычка поздно ложиться спать способна привести к возникновению психических расстройств.