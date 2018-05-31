Кудрин назвал альтернативу росту налогов в России

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал два возможных варианта, при которых правительство РФ сможет отказаться от идеи повышения НДС, сообщает РИА Новости.
По мнению Кудрина, если правительство России решится на смягчение бюджетного правила, то получится избежать роста налогов.
"Сегодня цены на нефть выше 70 долларов за баррель, и можно на пять долларов за баррель заменить это правило (изменить цену отсечения в бюджетном правиле с 40 до 45 долларов за баррель — ред.) всего до 45 долларов за баррель. Это поможет избежать повышения налогов", — сказал Кудрин, выступая на форуме "Примаковские чтения".
Вторым вариантом, по его словам, может стать увеличение дефицита бюджета на 0,5% ВВП относительно заложенного сегодня в бюджет.
"Если этого не будет сделано, надо будет жить в жестком режиме. В период кризиса цены на нефть падали ниже 40 долларов за баррель, за последние 10 лет — два раза. Тогда придется повышать налоги. В этом смысле, не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение, если не решится на изменение (бюджетного правила — ред.). Но мы пока этого не знаем", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к идее повысить НДС до 20%.
Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что власти обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет.
Госдума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты 22 мая по представлению президента России Владимира Путина.