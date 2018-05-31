Кудрин назвал альтернативу росту налогов в России

В понедельник СМИ сообщили, что российские власти обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал два возможных варианта, при которых правительство РФ сможет отказаться от идеи повышения НДС, сообщает РИА Новости.

© Fotolia / Alexandr Blinov СМИ сообщили о возможном повышении НДС в России

По мнению Кудрина, если правительство России решится на смягчение бюджетного правила, то получится избежать роста налогов.

"Сегодня цены на нефть выше 70 долларов за баррель, и можно на пять долларов за баррель заменить это правило (изменить цену отсечения в бюджетном правиле с 40 до 45 долларов за баррель — ред.) всего до 45 долларов за баррель. Это поможет избежать повышения налогов", — сказал Кудрин, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Вторым вариантом, по его словам, может стать увеличение дефицита бюджета на 0,5% ВВП относительно заложенного сегодня в бюджет.

"Если этого не будет сделано, надо будет жить в жестком режиме. В период кризиса цены на нефть падали ниже 40 долларов за баррель, за последние 10 лет — два раза. Тогда придется повышать налоги. В этом смысле, не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение, если не решится на изменение (бюджетного правила — ред.). Но мы пока этого не знаем", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к идее повысить НДС до 20%.

Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что власти обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет.

Госдума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты 22 мая по представлению президента России Владимира Путина.