Смертельно больным американцам разрешили участвовать в экспериментах

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал закон "Право попробовать", который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями, сообщает RT.
Американский лидер поделился новостью в своем аккаунте Twitter и прикрепил видеозапись того, как он ставит свою подпись под документом.
"Несколько минут назад я имел честь подписать закон "Право попробовать", — написал он.
Moments ago, it was my great honor to sign #RightToTry into law! https://t.co/mtPiHsBc1H pic.twitter.com/hFtpyJlV4h— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.