Смертельно больным американцам разрешили участвовать в экспериментах

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал закон "Право попробовать", который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями, сообщает RT.

Американский лидер поделился новостью в своем аккаунте Twitter и прикрепил видеозапись того, как он ставит свою подпись под документом.

"Несколько минут назад я имел честь подписать закон "Право попробовать", — написал он.