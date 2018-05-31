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Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы

Смертельно больным американцам разрешили участвовать в экспериментах

© Depositphotos / Sudok1
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Неизлечимо больные жители США смогут воспользоваться экспериментальными методами лечения и неапробированным препаратами.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал закон "Право попробовать", который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями, сообщает RT.

Американский лидер поделился новостью в своем аккаунте Twitter и прикрепил видеозапись того, как он ставит свою подпись под документом.

"Несколько минут назад я имел честь подписать закон "Право попробовать", — написал он.




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