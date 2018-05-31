Асад прокомментировал оскорбления Трампа в свой адрес

В апреле на фоне информации о химической атаке в городе Дума президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада и назвал его "животным".

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью RT, что ему безразлично, какие слова использовал в его адрес американский лидер Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Асад подчеркнул, что любые оскорбления говорят скорее о самом Трампе.

"Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Таким языком изъясняется Трамп, и это позволяет составить о нем представление. Есть известный принцип: "Ты то, что ты говоришь". Он хотел показать свою сущность — вот и все", — заявил Асад в интервью телеканалу RT.

По словам сирийского президента, он считает нужным прислушиваться "к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали".

"А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично", — резюмировал он.

© AFP 2018 / Delil Souleiman Коалиция США нанесла удар по сирийской деревне

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.