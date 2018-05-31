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Сигареты

Минздрав России предложил запретить продажу сигарет 31 мая

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Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Международный день без табака.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения России выступило с инициативой ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая, сообщает RT.

"Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции, запрет курения в общественных местах, на улице в праздничные дни, а также другие", — рассказали в Минздраве.

В ведомстве также напомнили о пагубном влиянии табака на здоровье. Эта привычка является причиной 20% случаев смертности среди взрослых, ежегодно убивая 5,4 миллионов человек во всем мире.




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