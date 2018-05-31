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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Корею

Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

ТАСС/POOL
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Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Корею
Валерий Шарифулин
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Корею

Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.

"Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема", — сказал Лавров по итогам переговоров с Ли Ен Хо.

Глава МИД РФ подчеркнул, что важно "не пытаться искусственно подгонять этот процесс, который, конечно же, потребует значительного времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надежно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии".

Известно, что Пхеньян активно готовится к саммиту США — КНДР.




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