Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии ОБСЕ и МЧС ДНР

Инцидент произошел в четверг около 10:00 утра, сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Украинские силовики открыли прицельный огонь по колонне, в которой находились автомобили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщает РИА Новости.

"Вооруженные силы Украины открыли прицельный огонь по колонне МЧС ДНР и СММ ОБСЕ. Пересменка (рабочие смены Донецкой фильтровальной станции — ред.) снова под угрозой", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что инцидент произошел в четверг около 10.00.

"Колонна автомобилей МЧС ДНР и СММ ОБСЕ выдвинулась из Ясиноватой по направлению к Донецкой фильтровальной станции… из одного блиндажа вооруженных сил Украины, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", — пояснили в представительстве.

На данный момент инженеры МЧС ДНР снова выдвинулись для проведения противоминных работ для безопасного проезда сотрудников ОБСЕ к донецкой фильтровальной станции.