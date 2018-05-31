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Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram

Дуров пожаловался на проблемы с обновлением Telegram из-за Apple

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
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Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из App Store приложение Telegram.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Основатель мессенджера Telegram заявил, что компания Apple запрещает обновлять приложение по всему миру после блокировки мессенджера в России, сообщает RT.

"Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store", — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров выразил сожаление в связи с тем, что Apple "не поддержала" мессенджер в сложившейся ситуации.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из App Store приложение Telegram.




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