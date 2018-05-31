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Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus кортежа президента РФ

Покидающий Кремль "Кортеж" Путина засветился на видео маленькой блогерши

© Sputnik . Sergey Guneev
Новости
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В объектив камеры девятилетней блогерши из Москвы попали один лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. На Youtube появилось видео с колонной автомобилей проекта "Кортеж", покидающей Кремль, сообщает РИА Новости.

Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.

Седьмого мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине проекта "Кортеж".

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Ранее руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, в том числе иностранные, интересуются автомобилями Aurus.

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Боровков выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти модели будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.

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