Сбербанк России будет выдавать биометрические права уже в декабре

Права с чипом, которые будут содержать информацию о подписи владельца и других данных, начнут выдавать с 1 декабря текущего года, в дальнейшем планируется заменить паспорт на электронное удостоверение личности.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Сбербанк России уже с 1 декабря 2018 года начнет выдавать водительские права с чипом, который будет содержать биометрические данные владельца — фотографию, электронную подпись и отпечаток пальца, пишет Sputnik Узбекистан.

При этом тестирование биометрических водительских прав могут начать раньше зимы 2018 года, поскольку Сбербанк работает с регуляторами для ускорения этого процесса.

"Сейчас будет водительское удостоверение, а потом уже и так называемое УЛГ (удостоверение личности гражданина), аналог паспорта. Надеюсь, через какое-то время бумажный паспорт уйдет и останется такая форма", — рассказал руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов.

На этом Сбербанк не остановится, и уже намерен лоббировать введение идентификационной карты, которая заменит все документы. С ее помощью можно дистанционно получать госуслуги, регистрировать бизнес, а также совершать другие юридически важные действия, не выходя из дома.

В апреле этого года стало известно, что Центробанк, Минфин и Минкомсвязи разрабатывают сквозной идентификатор, который будет присвоен каждому жителю России. Идентификационную карту каждый россиянин получит уже в 2019 году.