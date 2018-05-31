Составлен список лучших сериалов полугодия

В список попали "Рассказ служанки", "Патрик Мэлроуз", "Призрачная башня" "Убивая Еву", "Атланта" и ситком "Чемпионы".

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Журнал Time составил список лучших телесериалов, вышедших в первом полугодии 2018 года.

Итак, в список попали:

"Патрик Мэлроуз", экранизация цикла полуавтобиографических романов букеровского номинанта Эдварда Сент-Обина о жизни британского аристократа Патрика Мелроуза с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

"Дикая дикая страна" о философе Ошо и его коммуне.

Американский телесериал "Рассказ служанки", снятый по мотивам романа канадской писательницы Маргарет Этвуд.

"Убивая Еву", сериал о наемном убийце с русскими корнями.

"Призрачная башня". Мини-сериал рассказывает о том, как в конце 1990-х ФБР и ЦРУ пытались поймать бин Ладена и его «зама» Аймана аз-Завахири и предотвратить неминуемый теракт в США.

"Атланта". Сериал рассказывает о двух братьях, которые хотят улучшить свою жизнь, пробуя себя на рэп-сцене в Атланте.