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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Названы имена самых популярных российских политиков

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
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ВЦИОМ и Sputnik провели социологических опрос среди россиян с целью выяснения популярности того или иного политика в России.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Первую строчку в рейтинге доверия россиян по-прежнему занимает Владимир Путин, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщило РИА Новости.

Президент России набрал 46,9% голосов. Вторым стал министр обороны РФ Сергей Шойгу (22%), третьим — глава МИД Сергей Лавров (16,2%).

Далее расположились премьер Дмитрий Медведев (12,3%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,3%) и глава КПРФ Геннадий Зюганов (4,4%).

Антирейтинг возглавил Жириновский. При этом за последний месяц россияне стали доверять ему больше. Рейтинг недоверия к нему в мае снизился с 34,4% до 32,9%. Медведеву не доверяют 17,5% опрошенных, Зюганову — 11,8%, Ксении Собчак — 10,6%.

Рейтинг основан на данных опроса "ВЦИОМ-Спутник".

Годового максимума рейтинг доверия Владимиру Путину достигал в декабре — 57,7%. Также майский опрос ВЦИОМ показал, что работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян. Снижение рейтинга главы государства эксперты объяснили послевыборным "политическим выдохом", некоторой усталостью общества от политического процесса и паузой при назначении кабмина.




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