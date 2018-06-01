15:53 01 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.72
Поиск
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве

Суд в Херсоне рассмотрит апелляцию на арест Вышинского

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)
9 0 0

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит в пятницу протест защиты на арест руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Заседание Совета Федерации РФ
© Sputnik . Владимир Федоренко
Сенатор Нарусова предложит обменять Сенцова на Вышинского

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели восьмичасовой обыск. Одновременно в Киеве был задержан и позже арестован руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение. Предыдущее заседание по делу Вышинского продлилось всего три минуты. Из-за отсутствия адвокатов рассмотрение апелляции на меру пресечения журналисту отложили до 1 июня.

Между тем, Служба безопасности Украины уже допросила 48 человек по этому делу. Как сообщил информагентству "Украинские новости" замглавы СБ Украины Виктор Кононенко, они допрошены в качестве свидетелей. По его словам, в ходе обысков, которые проводились по делу, изъято большое количество важной для следствия информации.

Кирилл Вышинский на суде
© AFP 2018 / Genya Savilov
Херсонский суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

В среду комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что арест главы портала "РИА Новости Украина" вызывает глубокую озабоченность. В то же время в российском парламенте уже заговорили о способах вызволения Вышинского. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением совершить обмен украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Херсонский суд арестовал журналиста Кирилла Вышинского
Ruptly
Вышинский: не удивлюсь, если СБУ выдвинет против меня и другие обвинения

В МИД России назвали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" произволом. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов "РИА Новости Украина" неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и "РИА Новости Украина" прошла перед зданием посольства Украины в России в центре Москвы 18 мая. Как сообщили РИА Новости организаторы акции, на ней присутствовали около 200 человек, в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции подтвердили эти данные. Среди участников акции были известные журналисты, члены партии ЛДПР, "Единой России", представители ОНФ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Селевой поток в Таджикистане
    Удар стихии

    В результате проливных дождей, спровоцировавших сход селей, полностью разрушены 26 домов в Хатлонской области Таджикистана.

  • Swedish police prepare to check an incoming train at the Swedish end of the bridge between Sweden and Denmark in Malmo, Sweden
    Оставили под стражей

    В Швеции продлили арест узбекистанцам, которых подозревают в причастности к финансированию террористов.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фото Sputnik в мае 2018 года
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia