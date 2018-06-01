Первое столкновение машин произошло на Крымском мосту

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань". Об этом передает РИА Новости. © Sputnik . Aleksey Malgavko Свыше 20 тысяч машин проехало по Крымскому мосту за первые сутки

Инцидент произошел днем на 142-м километре трассы А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани). Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

"Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки.