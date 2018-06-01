Первое столкновение машин произошло на Крымском мосту

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань". Об этом передает РИА Новости.
Инцидент произошел днем на 142-м километре трассы А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани). Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
"Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки.