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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста

Первое столкновение машин произошло на Крымском мосту

© Sputnik . Alexey Malgavko
Новости
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Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань". Об этом передает РИА Новости.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© Sputnik . Aleksey Malgavko
Свыше 20 тысяч машин проехало по Крымскому мосту за первые сутки

Инцидент произошел днем на 142-м километре трассы А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани). Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

"Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки.




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