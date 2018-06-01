Полтора миллиона российских паспортов недействительны из-за ошибки

Решение проблемы возложено на самих граждан: столкнувшиеся с ней могут обратиться в специальный сервис по проверке паспорта на официальном сайте МВД.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. МВД объяснило ошибки в российских паспортах техническим сбоем, сообщает РИА Новости.

С 1997 по 2006 год сведения о выданных удостоверениях личности находились в разных базах ФМС. В 2006 году их объединили в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) "Российский паспорт".

"В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен", — сообщили в МВД.

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Сейчас в базе ЕАИС насчитывается порядка полутора миллионов паспортов, которые ошибочно считаются недействительными. Решение проблемы возложено на самих граждан: столкнувшиеся с ней могут обратиться в специальный сервис по проверке паспорта на официальном сайте МВД в разделе "Проверка по списку недействительных российских паспортов". Если действительный документ помечен как недействительный, его владелец может сообщить об ошибке.

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Кроме того, в ведомстве заверили, что выявленные недочеты устранят в "кратчайшие сроки".