15:53 01 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.72
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)
65 0 0

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил у Владимира Путина защиты, сообщает РИА Новости.

Он сослался на то, что является гражданином Российской Федерации.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве
© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Суд в Херсоне рассмотрит апелляцию на арест Вышинского

Также журналист попросил Петра Порошенко о выходе из украинского гражданства.

Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными.

Суд в Херсоне рассматривает протест на меру пресечения.

МИА "Россия Сегодня" и РИА Новости Украина включены в санкционный список Киева>>

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем, и он не может обходиться без лекарств.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

"Комитет защиты журналистов" призвал Порошенко отменить запрет работы российских СМИ>>

В четверг сенатор Людмила Нарусова заявила, что попросит обменять украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Селевой поток в Таджикистане
    Удар стихии

    В результате проливных дождей, спровоцировавших сход селей, полностью разрушены 26 домов в Хатлонской области Таджикистана.

  • Swedish police prepare to check an incoming train at the Swedish end of the bridge between Sweden and Denmark in Malmo, Sweden
    Оставили под стражей

    В Швеции продлили арест узбекистанцам, которых подозревают в причастности к финансированию террористов.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фото Sputnik в мае 2018 года
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia