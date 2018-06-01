Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил у Владимира Путина защиты, сообщает РИА Новости.

Он сослался на то, что является гражданином Российской Федерации.

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV Суд в Херсоне рассмотрит апелляцию на арест Вышинского

Также журналист попросил Петра Порошенко о выходе из украинского гражданства.

Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными.

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Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем, и он не может обходиться без лекарств.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

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В четверг сенатор Людмила Нарусова заявила, что попросит обменять украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.