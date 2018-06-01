Вышинский поблагодарил международное сообщество за оказанное внимание

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него на Украине, сообщает РИА Новости.
"Начну со слов благодарности тем, кто меня поддерживал все это время… Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал Вышинский в суде.
Он также отдельно поблагодарил президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело и отношение к журналистам на Украине.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.