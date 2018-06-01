Вышинский поблагодарил международное сообщество за оказанное внимание

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него на Украине, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

"Начну со слов благодарности тем, кто меня поддерживал все это время… Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал Вышинский в суде.

Он также отдельно поблагодарил президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело и отношение к журналистам на Украине.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.