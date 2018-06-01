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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Херсонский суд оставил под арестом руководителя РИА Новости Украина

© Sputnik . Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)
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Суд в Херсоне в пятницу рассматривал апелляцию на арест Вышинского.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения", — сказал председательствующий судья.

Также суд оставил без изменений постановление следственного судьи об аресте Вышинского на два месяца. Данное постановление суда обжалованию не подлежит.

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Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле жидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина прошла перед зданием посольства Украины в России в центре Москвы 18 мая. Как сообщили РИА Новости организаторы акции, на ней присутствовали порядка 200 человек, в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции подтвердили эти данные. Среди участников акции были известные журналисты, члены партии ЛДПР, "Единой России", представители ОНФ.

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)



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