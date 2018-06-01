Ходатайство о выходе Вышинского из укарианского гражданста подадут 4 июня

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания 1 июня журналист попросил Петра Порошенко о выходе из украинского гражданства.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Ходатайство руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о выходе из украинского гражданства будет подано в администрацию президента 4 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Текст ходатайства Вышинский уже написал, уточнил адвокат.

"В понедельник оно будет подано в администрацию президента. Мы уже заявили (о подаче ходатайства), но физически мы не можем в Киев сдать – сами понимаете, пятница, вечер. В понедельник оно официально будет зарегистрировано", — сказал адвокат.

В то же время он затруднился спрогнозировать, как быстро президент Украины Петр Порошенко сможет его рассмотреть. "Есть момент, что президент может рассмотреть очень быстро, а может рассматривать очень долго, ссылаясь на обстоятельства. Здесь я не могу комментировать", — отметил адвокат. По словам Доманского, обычно такие вопросы решаются указом президента.

Сейчас защита ждет реакцию российского посольства. "На них должна быть реакция уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины. Думаю, что будет и дипломатов (реакция). Поэтому, как говорят в Одессе, будем посмотреть", — отметил адвокат.

© Sputnik . Стрингер Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

"У Кирилла это просто накипевшее (решение) тем беззаконием, которое происходило. Он понимает, что становится предметом для обмена, и он об этом заявил (на суде)", — объяснил решение подзащитного адвокат.

В то же время Доманский затруднился ответить, как выход Вышинского из украинского гражданства, по его мнению, повлияет на ход дела. "Сторона защиты считает его невиновным. Наша позиция – что это сфабрикованное против него дело. Сторона защиты всегда рассчитывает только на оправдательный приговор. Здесь нет состава преступления, в котором его подозревают", — подчеркнул адвокат.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.