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Президент США Дональд Трамп

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре

© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais
Новости
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Американский президент сделал такое заявление после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится в Сингапуре 12 июня, сообщает РИА Новости.

Американский президент сделал такое заявление после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем, который посетил Белый дом после двухдневных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке.

Встреча эмиссара КНДР и Трампа шла более полутора часа. После американский лидер заявил, что саммит все же состоится, хотя еще неделю назад Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР. Президент США выразил надежду, что переговоры будут крайне успешными, но добавил ставшую уже традиционной фразу: "Посмотрим".

Трамп рассказал, что стороны обсуждали весь спектр вопросов, в том числе санкции. "У нас есть значительные санкции, которые мы можем ввести. Но я сказал, что я этого не буду делать", — заявил он. По мнению американского лидера, Северная Корея хочет провести денуклеаризацию Корейского полуострова. "Я думаю, что они хотят сделать. Я знаю, что они хотят сделать это", — подчеркнул Трамп.

Ким Ен Чхоль также передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Содержание письма пока неизвестно.




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