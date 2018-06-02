Ожидаемые и дебютные: что готовит Кинотавр в этом году

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Основной конкурс представляет 12 картин лучших отечественных режиссеров. Фестиваль дополнится новой конкурсной программой — "Кинотавр. Дебют", в которой поборются восемь картин кинематографистов, раньше снимавших короткометражки или работавших на телевидении и в рекламе.

Самое интересное из программы кинофестиваля — в обзоре РИА Новости.

Открытие

Права открыть фестиваль удостоилось уже нашумевшее в Каннах "Лето" Кирилла Серебренникова.

Картина рассказывает об истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

Ищите женщину

Музыкальные картины в этом году в ударе. Еще один фильм из основной программы — работа Анны Матисон "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл", снятая по мотивам повести Довлатова "Заповедник", но действие перенесено в наши дни. Главную роль исполняет муж режиссера Матисон Сергей Безруков. В картине также снялись Анна Михалкова, Гоша Куценко, Леонид Агутин и Полина Гагарина.

Еще две картины женщин-режиссеров участвуют в основном конкурсе.

"История одного назначения" бывалой участницы "Кинотавра" Авдотьи Смирновой посвящена эпизоду из жизни Льва Толстого: молодой граф защищает в военном трибунале невиновного солдата, которому грозит расстрел. Лента основана на книге литературоведа Павла Басинского, он же стал соавтором сценария, так что за историческую достоверность можно не беспокоиться.

"Сердце мира" Натальи Мещаниновой — это история ветеринара Егора, который общается с животными куда лучше, чем с людьми. Его самая большая мечта — стать своим в семье хозяина тренировочной станции для охотничьих собак, где он работает. В 2014 году Мещанинова дебютировала на "Кинотавре" с полнометражкой "Комбинат "Надежда", в ее послужном списке также сценарий "Аритмии".

Закрытие

Закрывать фестиваль будет "Дело Собчака" Веры Кричевской. Спустя 18 лет после того, как политик ушел из жизни, автор картины пытается разобраться в его судьбе. Интервью для этой документальной ленты дали люди, хорошо знавшие первого мэра Санкт-Петербурга, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Ожидаемые



Нельзя обойти стороной одну из самых ожидаемых картин основного конкурса — "Война Анны" Алексея Федорченко. История шестилетней Анны Франк, которая вела дневник во время немецкой оккупации передана почти без слов невероятной игрой юной актрисы Марты Козловой.

И критика и публика особенно ждут еще две картины. Иван И. Твердовский привез в Сочи свою третью полнометражку "Подбросы". Главный герой болен редкой болезнью и всю жизнь проводит в интернате. Уже повзрослевшего, его неожиданно забирает домой мать. В Москве он, сам того не желая, оказывается в центре организованной преступной группы.

Работа Дмитрия Месхиева "Два билета домой" в какой-то степени перекликается с "Подбросами" Твардовского. Героиня фильма — тоже воспитанница интерната. После выпуска она мечтает переехать из провинции в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Однако неожиданно узнает, что ее отец жив, и отправляется на его поиски.

"Кинотавр. Дебют"

Дебютная программа "Кинотавра" собрала очень разных авторов.

Например, Владимир Битоков — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Его фильм "Глубокие реки" рассказывает о тяжелой жизни в сельской глубинке: младший сын возвращается домой, чтобы помочь пожилому отцу и братьям заготовить лес.

Другой заметный дебютант — Александр Горчилин. Актер "Гоголь-центра", знакомый киноманам по ролям в артхаусном кино ("Да и да", "Ученик", "Зоология"), привез на "Кинотавр" ленту "Кислота". Фильм подается как "безмолвный манифест поколения двадцатилетних" — миллениалы ищут ответы на вечные вопросы о семье, любви и дружбе. Актерский состав тоже впечатляет: Филипп Авдеев, Александра Ребенок, Роза Хайруллина, Александр Кузнецов.

Модель и новоиспеченная актриса Ольга Зуева сняла дебютный фильм "На районе", продюсером которого выступил ее молодой человек Данила Козловский. Он же сыграл главного героя Вову, который на пару с лучшим другом зарабатывает сомнительным способом, пока очередной заказ не оборачивается серьезным испытанием. Как и абсолютное большинство в этой программе, картина "На районе" снята при поддержке Министерства культуры.