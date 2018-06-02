Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне

Коалиция во главе с США регулярно совершает авианалеты, в результате которых гибнут мирные сирийцы.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по мирным жителям в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство SANA.

"Международная коалиция" совершила очередную бойню, в результате которой погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке", — говорится в сообщении.

Коалиция во главе с США регулярно совершает авианалеты, в результате которых гибнут мирные сирийцы. Так, 2 мая сирийские СМИ сообщали о гибели 25 человек при авиаударе по деревне Эль-Фадыль, а десять дней спустя — о том, что коалиция разбомбила две деревни в провинции Эль-Хасеке, тогда погибли 17 человек, в том числе женщины и дети.

Сама коалиция признает, что с августа 2014 года — с начала операции "Непоколебимая решимость" — от ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.