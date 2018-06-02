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Здание СБУ в Киеве

Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости

© Фото : Fotolia / dmitrydesigner
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (36)
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Литовский коррепондент РИА Новости Ирина Высокович прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, сообщает РИА Новости.

Как рассказала Высокович, неизвестные в штатском подошли к ней 1 июня на входе в зал заседаний суда после того, как одна из женщин, которую она не знает, стала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого, как и многих других СМИ, Киев запретил.

"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", — рассказывает Ирина, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.

Из трех беседовавших с журналисткой сотрудников никто полностью не представился. Лишь один предложил называть его Алексеем.

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"Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", — говорит Ирина.

После нескольких часов такой беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. "Мне сказали, что псевдоним у меня будет "Мила", меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", — рассказала Ирина.

Высокович отпустили, она смогла вернуться в Литву, однако из-за задержания, которое даже не было оформлено должным образом, не смогла выполнить редакционное задание и передать новости о суде над Вышинским.

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (36)



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