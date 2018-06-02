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НАТО

НАТО не поддержит Израиль в случае конфликта с Ираном

ARMEND NIMANI / AFP
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Обострение отношений между Ираном и Израилем вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и помощью военных из исламской республики правительству Башара Асада в Сирии.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel заявил, что НАТО не будет помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном, сообщает РИА Новости.

Как отметил Столтенберг, НАТО не может дать Израилю полных гарантий безопасности, поскольку страна не является членом организации, хотя и остается партнером блока. К тому же, генсек НАТО подчеркнул, что альянс не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке.

"Это не наша работа", — заявил он.

Столтенберг признал, что среди членов блока есть разногласия в отношении ядерной сделки с Ираном. При этом он добавил, что все члены организации обеспокоены ракетной программой Ирана и "поддержкой террористических групп", которая ведет к нестабильности в регионе.

Обострение отношений между Ираном и Израилем вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и помощью военных из исламской республики правительству Башара Асада в Сирии. Тель-Авив неоднократно заявлял о нанесении ударов по позициям иранских военных на сирийской территории. В мае Израиль обвинил Иран в обстреле позиций на Голанских высотах и нанес удар по Сирии.




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