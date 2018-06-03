Абхазия выступит за Уругвай на футбольном турнире в Сочи

Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" среди юношей в возрасте восьми и девяти лет пройдет в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Юношеский футбольный клуб "Динамо" Сухум сыграет за сборную Уругвая на Всероссийском турнире Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", рассказал корреспонденту Sputnik тренер этой команды Мераб Квеквескири.

"В преддверии ЧМ 2018 года, который состоится в России, в Сочи пройдет турнир по формату Чемпионата мира, но сыграют в нем команды из России и Абхазии, которые будут представлять страны, участвующие в мундиале. По итогам жеребьевки нашему клубу "Динамо" Сухум выпал Уругвай", — объяснил Квеквескири.

© Фото : Гуранда Хашба ФК "Динамо" Сухум" на турнире Hopes Cup "World Cup Sochi 2018"

Он добавил, что в Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" примут участие десять команд из регионов Российской Федерации и единственной зарубежной командой, приглашенной на этот турнир, стал сухумский "Динамо".

© Фото : Гуранда Хашба ФК "Динамо" Сухум" на турнире Hopes Cup "World Cup Sochi 2018"

Жеребьевка прошла в субботу 2 июня. Капитан ФК "Динамо" Сухум Леон Делба вытянул жребий под номером семь, под которым оказался Уругвай. Сухумская команда вошла в группу "B" вместе с командами из регионов России, которые будут представлять Испанию, Португалию, Аргентину и Англию.

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Мераб Квеквескири рассказал, что первый матч сухумчан состоится в воскресенье 3 июня, и встретятся они с краснодарцами, выступающими за Англию. Все футбольные команды будут бороться за символическое звание чемпиона мира по футболу 2018 года.