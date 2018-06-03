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Международный форум Развитие парламентаризма

Парламентаризм, балет и Кремль: делегаты из Абхазии прибыли на форум в Москву

© Фото: duma.gov
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (87)
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Международный форум по развитию парламентаризма, в котором примет участие около 400 делегатов из 97 стран, пройдет с 4 по 5 июня в Москве.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik. Парламентская делегация из Абхазии во главе со спикером Парламента республики Валерием Кварчия прибыла в Москву для участия в Международном форуме по развитию парламентаризма, сообщил главный советник спикера Народного Собрания Абхазии по внешним связям Галина Страничкина в воскресенье 3 июня.

"Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия прибыл в Москву для участия в Международном форуме по развитию парламентаризма. Он выступит с докладом "Некоторые особенности становления законодательства Республики Абхазия" в работе одной из трех дискуссионных секций "Развитие национального законодательства: правотворчество в интересах суверенных народов, обмен лучшими практиками и международная гармонизация", — проинформировала Страничкина.

Она отметила, что хозяева форума позаботились и о том, чтобы гости не только работали, но и смогли посмотреть Москву. Для всех желающих гостей организована в день приезда экскурсия по Москве и отдельно – в Кремль, а на вечер запланирован поход в Большой театр на балет "Дама с камелиями".

Парламент
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Делегацию из Абхазии встретили Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба и координатор депутатской группы Госдумы Федерального Собрания РФ по связям с Парламентом Абхазии, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В ходе этой встречи они обсудили дальнейшие планы абхазо-российского межпарламентского сотрудничества.

"Также Валерий Кварчия дал интервью корреспонденту Парламентской газеты, в котором рассказал о целях визита в Москву и о взаимодействии Народного Собрания Абхазии с Государственной Думой Федерального Собрания РФ. При этом он выразил благодарность за приглашение на форум председателю Госдумы Вячеславу Володину и отметил, что абхазская сторона придает большое значение углублению двустороннего межпарламентского сотрудничества и возможностям расширить прямые международные парламентские контакты на площадках намеченного форума", — сообщает Страничкина.

Главный советник спикера Народного Собрания Абхазии по внешним связям подчеркнул, что форум призван выработать принципы непрерывного взаимодействия парламентариев вне зависимости от политической конъюнктуры, расширить инфраструктуру для прямых контактов между парламентариями разных стран. Его главная задача — обсуждение перспектив развития институтов парламентаризма и совместный поиск современных эффективных законодательных решений.

Всего в Международном форуме по развитию парламентаризма примут участие около 400 парламентариев и более 100 экспертов. Среди особых гостей – Почетный председатель Межпарламентского союза Пьер Фердинандо Казини, председатель ПАСЕ в 2005-2008 годах Рене Ван дер Линден, глава Парламентской ассамблеи Средиземноморья Педро Роке, председатель ПАСЕ в 2016-2017 годах Педро Аграмунт.

Форум завершится 5 июня пленарным заседанием "Парламентаризм как институт международного сотрудничества" и принятием итоговой декларации, которая ляжет в основу создания нового формата межпарламентского взаимодействия.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (87)



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