СМИ: Facebook передавал данные пользователей производителям гаджетов

Ранее генпрокурор штата Массачусетс объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica, которая, получив данные 50 миллионов пользователей Facebook, сотрудничала с Дональдом Трампом во время выборов 2016 года в США.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Facebook заключил соглашение о передаче данных пользователей соцсети и их друзей с как минимум 60 компаниями-производителями устройств, такими как Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

Как сообщает издательство, Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам. Большинство партнерских соглашений до настоящего времени остаются в силе, хотя в апреле после скандала с Cambridge Analytica компания начала сворачивать подобное сотрудничество.

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"Может показаться, что Facebook или производителю девайса можно доверять. Однако проблема заключается в том, что чем больше информации содержится на устройстве, тем серьезнее угроза безопасности и конфиденциальности, особенно если к этим данным имеют доступ другие приложения", — заявил изданию ученый Калифорнийского университета в Беркли Серж Иглмэн (Serge Egelman), изучающий безопасность использования мобильных приложений.

Представители Facebook, опрошенные изданием, заявили, что практика обмена данными с производителями девайсов соответствует политике компании по защите личных данных и соглашениям с пользователями. По их словам, она регулировалась договорами, которые ограничивали использование данных пользователей. В Facebook заявили, что не знают случаев, когда компании "не должным образом" использовали эту информацию.