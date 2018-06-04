Установлена последняя свая железнодорожной части моста в Крым

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению", — говорится в сообщении.

Всего за время стройки в дно пролива погрузили 6694 сваи трех типов.

Сваи расположены как под наклоном, так и вертикально. Железобетонный сердечник защищает их в агрессивной морской среде. В верхней секции трубы сделан армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.

© Sputnik . Александр Полегенько Строительство Керченского моста

При этом требования к профилю железных дорог жестче, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с пяти до 35 метров.

Опоры железнодорожного моста массивнее, поэтому под них вбили больше свай — 2788. Для автодорожной части — 2576.

Также был достигнут рекорд для подобных работ:на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи — 108 метров.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста пятнадцатого мая, а движение запустили днем позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.