14:18 04 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.93
  • EUR72.44
Поиск
Строительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края.

Установлена последняя свая железнодорожной части моста в Крым

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
2310

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению", — говорится в сообщении.

Всего за время стройки в дно пролива погрузили 6694 сваи трех типов.

Сваи расположены как под наклоном, так и вертикально. Железобетонный сердечник защищает их в агрессивной морской среде. В верхней секции трубы сделан армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.

Строительство Керченского моста
© Sputnik . Александр Полегенько
Строительство Керченского моста

При этом требования к профилю железных дорог жестче, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с пяти до 35 метров.

Опоры железнодорожного моста массивнее, поэтому под них вбили больше свай — 2788. Для автодорожной части — 2576.

Также был достигнут рекорд для подобных работ:на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи — 108 метров.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста пятнадцатого мая, а движение запустили днем позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рука неизлечимо больного ребенка в больничной палате, архивное фото
    Счет на десятки

    Число жертв менингита в Казахстане растет – в результате вспышки опасного заболевания уже скончались 12 человек.

  • Вид на многоэтажные дома в Бишкеке. Архивное фото
    Заоблачный Бишкек

    Архитекторы представили проект самого высокого здания в Бишкеке, которое расположится в южной части кыргызстанской столицы.

  • Лес, архивное фото
    Три дня в лесу

    Пропавшую 82-летнюю пенсионерку нашли спустя трое суток в лесу в Минской области – женщина вышла из дома в магазин и заблудилась.

  • Уинстон Черчилль
    Положение не позволяет

    Латвийское общество врачей предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства.

  • Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий, фото с места событий
    Все ради дружбы

    Премьер-министр Литвы на встрече со своим польским коллегой заявил, что собирается сделать все для "образцовых отношений" с Польшей.

  • Андрей Нэстасе
    Новый мэр

    По предварительным итогам второго тура выборов мэра Кишинева (на момент подсчета 100%) победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе.

  • Пожарные рукава, архивное фото
    Огненная стихия

    Более 20 торговых точек сгорели в Душанбе на территории рынка "Султони Кабир" – огонь бушевал на площади свыше тысячи квадратных метров.

  • На производстве мототехники
    Железные кони

    Узбекистан планирует запустить сразу два завода по производству мотоциклетной техники с ведущими производителями из Китая и Индии.

  • Пиво в магазине
    Пивной крах

    Евродепутат предрек крах эстонского правительства из-за резкого повышения акцизов на алкоголь в республике.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На вершине лавового озера вулкана Килауэа наблюдается значительное падение примерно на 220 метров ниже кратера кратера в этом широкоугольном виде камеры, показывающем всю северную часть кратера Overlook на Гавайях, США
Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться
Фестиваль земляных червей в Великобритании
Любители земляных червей собрались на фестиваль в Британии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia