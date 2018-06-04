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Истуканы моа’и на острове Пасхи

Загадку истуканов с острова Пасхи раскрыли археологи

© Фото : Terry Hunt
Новости
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Остров Пасхи – одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Гигантские 13-тонные каменные "шляпы", окрашенные в красный цвет, появились на головах истуканов на острове Пасхи благодаря примерно такой же системе настилов и строп, которыми европейцы пользовались для поднятия затонувших кораблей, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

"Нам впервые удалось систематически использовать все возможные намеки и свидетельства на то, как эти гигантские головные уборы могли оказаться на голове еще более тяжелых статуй. Все это стало возможным благодаря объединению методов археологии, физики и компьютерного моделирования", — приводит РИА Новости цитату Карла Липо (Carl Lipo), антрополога из университета Бингхэмтона (США).

Смотрящие в вечность

Остров Пасхи – одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, которые, как сегодня считают ученые, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.

Эта цивилизация фактически исчезла с лица острова Пасхи еще до прибытия туда человека, причинами чего считаются две вещи – истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами, и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.

Истуканы моа’и на острове Пасхи
© Фото : Terry Hunt
Истуканы моа’и на острове Пасхи

Полное исчезновение культуры моаи и носителей ее языка не позволяет археологам решить одну из самых интересных тайн этого острова – как на головах некоторых истуканов, не тронутых вандалами и временем, появились гигантские каменные шляпы, так называемые пукао, чей вес нередко достигает полутора десятков тонн?

Эту загадку дополнительно осложняет то, что сами истуканы и их "головные уборы" изготовлены из разных вулканических пород.

Их залежи расположены фактически на диаметрально противоположных концах острова, удаленных друг от друга, а также от берегов, где установлены ныне существующие моаи, на десятки километров. Поэтому и доставка материалов к месту строительства истуканов, и их соединение были очень сложными задачами.

Липо и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, указывающий на достаточно большую "продвинутость" жителей острова Пасхи, анализируя артефакты, найденные в окрестностях истуканов и карьеров, где были добыты их "тела" и "шляпы", а также трехмерные модели самих статуй.

Как рассказывает Липо, его команда обратила внимание на то, что манера транспортировки и самих статуй, и их головных уборов на столь большие расстояния должна была отражаться в том, какие повреждения присутствуют на их поверхности. К примеру, если бы статуи волокли по мягкому грунту или везли на "подпорках", то на их нижней части или на спине должны были остаться характерные царапины и потертости.

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С другой стороны, сами "постаменты" истуканов и окружающая их местность, тоже должны сохранять в себе или следы обработки шляп и статуй, если их изготавливали на месте, или указывать на то, как именно первые оказывались на головах вторых. Проанализировав все возможные свидетельства подобного рода, археологи нашли ответ на эту загадку, не требующий массовых вырубок лесов и участия всего населения острова в постройке одной статуи.

Архимеды Тихого океана

Как заметили ученые, статуи были вырублены из породы таким образом, что они сами по себе выпрямлялись, если их наклоняли на небольшой угол. Это позволяло перемещать их "шажками", подобно тому, как обладатели холодильников или тяжелых тумб передвигают их на новое место. Подобное "выгуливание" истуканов позволяло жителям острова Пасхи двигать их на большие расстояния, не тратя никаких ресурсов, кроме собственных сил.

Истуканы-моаи и их шляпа-пукао
© Фото : Sean Hixon
Истуканы-моаи и их шляпа-пукао

Судя по рисунку царапин, шляпы статуй перемещались к месту их "сборки" в частично готовом виде, что позволяло древним художникам в буквальном смысле "катить" их со склона горы, где расположена каменоломня. Когда заготовка пукао доезжала до истукана, мастера доделывали ее и водружали на голову статуи, используя остроумную, но простую систему подъема.

Она состояла из пологой горки, сложенной из песка и щебня, и веревки, которую древние жители острова Пасхи оборачивали вокруг шляпы истукана и привязывали к голове статуи. Вытягивая свободный конец, они постепенно поднимали десятитонный пукао к вершине горки, где шляпу поворачивали на бок и усаживали на основную часть монумента.

В пользу этого, как отмечают Липо и его коллеги, говорит сразу много вещей – следы подобных горок у ряда упавших статуй, а также выемка необычной формы на "шляпе", не позволявшая ей соскальзывать с головы истуканов.

Вдобавок, ученые заметили, что все статуи изначально стояли не прямо, а были наклонены под определенным углом по отношению к поверхности Земли. Это позволяло древним мастерам закатывать пукао на голову моаи, не повреждая обе части статуи, и затем "выравнивать" готовый истукан, убрав часть камней из задней части пьедестала.

Все это, по словам ученых, говорит о том, что для успешного завершения монументальных "строек эпохи деспотизма" не обязательно было иметь бесчисленные армии рабов, рабочих и огромные ресурсы, как в Древнем Египте или Китае, как считали многие историки раньше. Горстка жителей острова Пасхи смогла увековечить свое имя, используя свой ум, законы физики и скудные минеральные ресурсы острова.




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