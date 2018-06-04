Российские авиакомпании получили право не пускать дебоширов в самолет

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Согласно вступившим в силу поправкам в Воздушный кодекс, с 4 июня авиакомпании в России имеют право составлять черные списки нарушителей, сообщает RT.

Авиакомпании получат право аннулировать билет пассажира в одностороннем порядке, если он находится в черном списке. В соответствии с нововведением, дебоширов будут вносить в этот список на год. При этом за дебоширом оставляют право оспорить решение авиакомпании в суде.

Важным моментом поправок также является то, что согласно Воздушному кодексу, пассажиру не смогут отказать в перевозке в случае отсутствия альтернативных рейсов, а также если он отправляется на лечение или на похороны родственника, или сопровождает лиц с ограниченными возможностями.